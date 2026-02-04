Juventus Lazio, Sarri prepara la sfida: Romagnoli e i ballottaggi in difesa

Juventus Lazio, quali potrebbero essere le scelte di Sarri per arginare la formazione bianconera guidata da Spalletti: le prime contromosse

La Lazio si prepara per l’imminente sfida contro la Juventus, e c’è grande attenzione sul ritorno in gruppo di Alessio Romagnoli, che sta ultimando il recupero da un affaticamento muscolare. Secondo quanto riportato dal Messaggero, Maurizio Sarri conta di avere il difensore a disposizione già per il match di Torino, fondamentale per consolidare la posizione in classifica della Lazio.

Con la partita contro la Juventus in arrivo, la Lazio si concentrerà poi su un allenamento specifico a Coverciano per preparare al meglio anche la successiva sfida contro il Bologna di Coppa Italia. Un altro nodo da sciogliere è quello relativo alla difesa, dove ci sarà il ballottaggio tra Lazzari e Nuno Tavares per sostituire il terzino Luca Pellegrini, ancora squalificato.

Juventus Lazio, ballottaggi e scelte per la difesa: Sarri valuta le opzioni

Per la sfida con la Juventus, Sarri dovrà decidere chi affiancherà Romagnoli al centro della difesa. Il tecnico biancoceleste ha diversi dubbi, soprattutto sulla fascia sinistra, dove Lazzari e Nuno Tavares sono in lizza per giocare dal primo minuto. La presenza di Romagnoli potrebbe rendere più solida la linea difensiva della Lazio, che dovrà contrastare la forza offensiva della Juventus.

Juventus Lazio, Basic pronto a supportare il centrocampo: Sarri conta su di lui

Un altro protagonista da tenere d’occhio è Toma Basic, che sta trovando sempre più spazio nel centrocampo biancoceleste. Sarri sta plasmando Basic per il ruolo che fu di Luis Alberto, e il croato si sta rivelando sempre più decisivo, come dimostrato dal gol contro il Genoa. La sua capacità di inserirsi e dare equilibrio al centrocampo sarà cruciale anche contro la Juventus.

Juventus Lazio, rinnovo in sospeso per Basic, ma la fiducia rimane alta

Nonostante Basic stia ancora aspettando l’ufficializzazione del rinnovo contrattuale, la fiducia da parte della Lazio è intatta. Il giocatore ha ormai trovato la sua dimensione e, sotto la guida di Sarri, può continuare a crescere. Il rinnovo, discusso già il 6 gennaio, sembra essere una formalità, con l’accordo a lungo termine fino al 2030 che verrà ratificato a fine stagione.

Con l’incontro contro la Juventus ormai alle porte, la Lazio è concentrata a mantenere la stabilità difensiva e a sfruttare la creatività e la forza fisica dei suoi centrocampisti. La squadra biancoceleste si presenta pronta ad affrontare una Juventus in grande forma, con Sarri che ha trovato il giusto equilibrio tra esperienza e gioventù, puntando su giocatori come Romagnoli e Basic per mettere in difficoltà i bianconeri. La Lazio è chiamata a dimostrare il suo valore in una delle sfide più delicate della stagione.

LEGGI ANCHE: Arbitro Juventus Lazio: designato il fischietto del match