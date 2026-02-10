Hanno Detto
Tommasi a Open Var: «Gila-Cabal? In questi casi c’è la punibilità! Situazione completta»
Dino Tommasi, ex arbitro, ha analizzato il contatto tra Mario Gila e Juan Cabal nella sfida dello Stadium tra Juventus e Lazio: le sue parole
Nell’ultimo episodio di Open Var, l’ex arbitro Dino Tommasi ha fornito un’analisi dettagliata sul presunto fallo di Gila su Cabal durante la partita tra Juventus e Lazio. Le sue parole:
«Questa è una situazione davvero molto complessa a livello tecnico. Partiamo da un assunto di disposizioni internazionali: Cabal scarica il pallone, se c’è un contatto anche negligente e il giocatore non può più intervenire nell’azione, c’è un play on. In questo caso il pallone giocato da Cabal arriva a McKennie, che può anche chiudere un eventuale triangolo. Questo è l’elemento ulteriore che porta a una matrice di punibilità, anche se non c’è imprudenza. Dal campo è una situazione molto difficile».
La complessità della decisione arbitrale
Tommasi ha evidenziato come la situazione fosse difficile da giudicare per l’arbitro e i varisti. Secondo l’ex arbitro, Cabal ha subito un contatto che avrebbe dovuto essere sanzionato in base alla possibilità di gioco rimasta al giocatore della Juventus. Le sue parole:
«Il fatto che Cabal abbia ancora la giocabilità nella chiusura di un eventuale triangolo che McKennie in questo caso non effettua, porta alla punibilità. È una situazione di grande complessità. I varisti Maresca e Mazzoleni si focalizzano sulla mancata imprudenza e non considerano la possibile giocabilità ulteriore».
Confronto con casi simili in altri match
Tommasi ha poi paragonato questo episodio con altre situazioni simili, come quelle verificatesi in Inter-Napoli e Inter-Milan, per spiegare meglio il concetto di “punibilità” in base alla giocabilità. Le sue parole:
«Gli organismi internazionali sostengono che se c’è un fallo imprudente, a prescindere dallo scarico e dalla non possibile giocabilità della palla da parte del calciatore che ha subito il fallo, c’è la punibilità, come in Inter-Napoli (Rrahmani su Mkhitaryan) e in Inter-Milan (Pavlovic su Thuram) che sono casi emblematici».
