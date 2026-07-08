Provedel saluta la Lazio: visite finite con l’Inter, ora è ufficiale. Addio imminente dopo anni importanti

Provedel pronto a separarsi dalla Lazio, addio ormai a un passo per l’estremo difensore biancoceleste pronto ad andare all’Inter

L’addio di Ivan Provedel alla Lazio è ormai imminente. Il portiere ha terminato le visite mediche con l’Inter e si trova ora in sede per completare gli ultimi passaggi prima della firma sul contratto con il club nerazzurro. Dopo settimane di trattative, la cessione è arrivata alla fase conclusiva e ora c’è stato anche l’annuncio ufficiale.

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Le cifre dell’affare Provedel ed il comunicato

La società biancoceleste incasserà circa 3 milioni di euro dall’operazione, chiudendo così un capitolo importante della propria porta. Provedel, arrivato alla Lazio dopo l’esperienza allo Spezia, saluta Formello dopo stagioni di alto livello, nelle quali è riuscito a imporsi come uno dei riferimenti tecnici della squadra.

Per la Lazio, la partenza di Ivan Provedel rappresenta un altro addio pesante in un’estate di cambiamenti. La cessione permette al club di incassare una cifra utile per il mercato, ma lascia anche un vuoto tecnico e simbolico in un reparto nel quale il portiere aveva garantito rendimento e continuità.

La S.S. Lazio informa di aver ceduto a titolo definitivo il calciatore Ivan Provedel all’FC Internazionale Milano. Provedel, acquistato nell`estate 2022 dallo Spezia, lascia i biancocelesti dopo 146 presenze e uno storico gol nel pareggio contro l’Atletico Madrid in Champions League. Tutto il Club desidera ringraziare Ivan per il contributo dato e gli augura il meglio per il futuro.

Provedel e la cessione che apre ad una nuova fase

Ora la società biancoceleste dovrà completare le valutazioni sulla porta, tra gerarchie interne e possibili nuove mosse. L’addio di Provedel chiude una parentesi positiva: un percorso fatto di prestazioni solide, momenti importanti e un legame costruito sul campo.

Il trasferimento all’Inter segna dunque l’inizio di una nuova avventura per il portiere e, allo stesso tempo, la fine di un ciclo alla Lazio. Un saluto imminente, ma anche il riconoscimento di quanto fatto in biancoceleste da un giocatore che negli ultimi anni ha saputo conquistarsi spazio, rispetto e centralità.