Bologna Lazio, allarme nel reparto arretrato biancoceleste! Cosa filtra

Bologna Lazio, la situazione nel reparto della difesa biancoceleste si complica. Ecco quanto scaturito oggi

Domani sera, alle ore 21, Bologna e Lazio si affronteranno allo stadio Dall’Ara nei quarti di finale di Coppa Italia. Un match cruciale per entrambe le squadre, ma i capitolini arrivano alla sfida con alcuni problemi in difesa. Maurizio Sarri, infatti, deve fare i conti con gli acciacchi di Mario Gila, il quale oggi si sottoporrà a controlli clinici per verificare le condizioni della sua coscia destra.

La difesa della Lazio in difficoltà per Bologna-Lazio

Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, è proprio il reparto difensivo a preoccupare di più nella preparazione della trasferta a Bologna. Gila ha subito un infortunio durante l’ultimo match e dovrà essere sottoposto a esami strumentali per chiarire l’entità del problema. La difesa è quindi il reparto che presenta maggiori difficoltà per il tecnico biancoceleste, con la speranza che il difensore possa recuperare in tempo per la partita.

Patric possibile alternativa, in caso di forfait di Gila

Nel caso in cui gli esami confermassero il forfait di Gila, Sarri si troverebbe costretto a schierare una coppia centrale completamente mancina, con Patric come unica alternativa. Il difensore spagnolo è tornato in campo dopo due mesi di stop, durante i quali ha dovuto recuperare da una lesione al polpaccio. Il ragazzo ha giocato solo 7 minuti contro la Juventus, ma se Gila non dovesse essere a disposizione, sarà lui a dover affiancare Alessio Romagnoli al centro della difesa.

Sarri sotto pressione per le scelte difensive

Maurizio Sarri si trova quindi in una posizione difficile, con una difesa decimato da infortuni e con poche alternative disponibili. La partita di domani contro il Bologna si preannuncia fondamentale per il proseguimento del cammino in Coppa Italia e la Lazio avrà bisogno di un’ottima prestazione difensiva per superare il turno. Se il forfait di Gila dovesse essere confermato, il tecnico dovrà sperare che Patric possa essere all’altezza della situazione, nonostante il suo lungo periodo di inattività.

