Arriva il sorpasso del Deportivo nella corsa al talento del Bayern Asp! La Lazio non è più la destinazione più probabile per il talentino danese

La Lazio rischia di vedere sfumare definitivamente la pista Jonathan Asp Jensen. Secondo quanto riportato su X da Nicolò Schira, il Deportivo avrebbe superato i biancocelesti nella corsa al centrocampista offensivo del Bayern Monaco, raggiungendo un accordo totale con il club tedesco sulla base di 6,5 milioni di euro più una percentuale importante sulla futura rivendita.

Una notizia che cambia gli scenari di mercato in casa biancoceleste, perché il classe 2006 era stato seguito con attenzione dalla società capitolina nelle ultime settimane. L’operazione è ormai indirizzata verso il Deportivo con il quale i bavaresi hanno accettato l’accordo.

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Jonathan Asp Lazio, contratto lungo fino al 2031

Il Deportivo avrebbe messo sul tavolo anche un contratto fino al 2031, segnale chiaro della volontà di puntare con decisione su Jonathan Asp Jensen. Il club spagnolo avrebbe quindi battuto la concorrenza della Lazio, garantendo al Bayern Monaco una formula più convincente e un investimento immediato.

Per i biancocelesti si tratta di una frenata pesante, soprattutto perché il profilo del danese rispondeva all’identikit di un giocatore giovane, tecnico e ancora con ampi margini di crescita.

Jonathan è un’occasione sfumata per il mercato biancoceleste?

Per la Lazio, la possibile perdita di Jonathan Asp Jensen rappresenta un’occasione sfumata in un reparto dove servono idee, freschezza e qualità tecnica. Il danese avrebbe potuto rappresentare un investimento sostenibile e futuribile, coerente con la necessità di ringiovanire la rosa e aggiungere soluzioni creative alla trequarti.

Ora il club biancoceleste dovrà valutare alternative, mentre il Deportivo si prepara a chiudere un’operazione importante. Asp Jensen era un profilo intrigante, ma il mercato si muove rapidamente: il sorpasso degli spagnoli rischia di lasciare la Lazio con il rimpianto di non aver affondato il colpo nel momento decisivo.