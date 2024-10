Thuram a Dazn: «Il nostro obiettivo questa sera è chiaro vogliamo vincere e il mister mi ha chiesto di fare questa cosa»

Thuram, il giocatore bianconero ha parlato della partita contro i biancocelesti rilasciando a riguardo queste sue considerazioni e su Motta

Intervenuto ai microfoni di Dazn alla vigilia della partita contro la Lazio, ha parlato Thuram il quale si esprime cosi sulla delicata sfida dei bianconeri contro i biancocelesti

TORNARE A VINCERE IN CASA – «E’ importante tornare a vincere, in casa ne abbiamo pareggiate tre e stasera vogliamo vincere».

IN COSA MIGLIORARE – «Un po’ in tutto, fisicamente e tatticamente. E’ un nuovo campionato, ma sto bene in campo e in allenamento. Mi sento bene».

COSA CHIEDE THIAGO MOTTA – «Mi ha chiesto di giocare, di andare davanti, di sentire il gioco. Mi ha chiesto di giocare bene».