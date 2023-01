Il tecnico del Bologna ha parlato delle condizioni fisiche di Arnautovic in vista della partita contro la Lazio. Le sue parole

Nella Conferenza stampa odierna Thiago Motta ha parlato di Arnautovic e del suo infortunio

PAROLE– «Ha avuto la febbre oltre al problema al piede, non mi pongo una data, il servizio medico ci penserà a rimetterlo in forma per farlo rientrare in gruppo il prima possibile»