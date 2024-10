Tchaouna show, in Francia U21: che gol del giocatore della Lazio (VIDEO)

Tchaouna e la grande giocata durante la seduta di allenamento della Francia Under 21. Immortalato sui social il suo gesto

Tchaouna show nell’allenamento della Francia Under 21. Il calciatore della Lazio, protagonista contro Cipro con un assist, ha realizzato un gol in acrobazia durante la seduta della Nazionale.

Un gesto tecnico e atletico che non è passato inosservato. Arrivano segnali positivi in attesa di vederlo sbocciare anche in maglia biancoceleste. Al momento alla corte di Baroni infatti non ha trovato molto spazio. Ma il classe 2003 avrà sicuramente modo di giocarsi le sue chance tra Serie A ed Europa League.