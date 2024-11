Tchaouna Lazio, Rambaudi lo promuove: «Ha colpi importanti, ma deve ancora crescere»

Le parole di Roberto Rambaudi, ex attaccante della Lazio, su Loum Tchaouna: «Penso che abbia colpi importanti, ma deve ancora migliorare»

L’ex attaccante della Lazio Roberto Rambaudi ha parlato a RadioSei di Loum Tchaouna: di seguito le sue parole sull’Under 21 della Francia.

TCHAOUNA – «E’ un giocatore che ha dei colpi importanti secondo me. Deve imparare a lavorare a 360°, anche sull’atteggiamento. Ogni tanto sembra giocare svogliato, ma so che non è così. Deve imparare a stare sul pezzo sempre, ci devi lavorare in settimana. Con questo gruppo sono certo che potrà migliorare».