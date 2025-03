Tchaouna si racconta: «Quando sono arrivato alla Lazio...»

L’attaccante della Lazio ha rilasciato delle dichiarazioni in cui ha analizzato diversi aspetti, tra cui quello che lo ha portato in biancoceleste

Loum Tchaouna ha parlato ai microfoni di Canal+ alla vigilia della sfida di campionato tra Lazio e Torino.

SULLA LAZIO – La Lazio è un grande club quando si parla di storia. Anche arrivarci non è un’impresa da poco. È un passo in più. E il sogno è quello di arrivare il più in alto possibile. Questo è lo spogliatoio, e qui il mio posto. Lì c’è Dia, di là Guendouzi. Ah, e stavo dimenticando il più importante, la leggenda, Pedro. Rispetto alla Salernitana, la Lazio è un passo avanti. Le infrastrutture sono un po’ più sviluppate. Quando sono arrivato qui sono rimasto stupito perché non mi aspettavo di avere così tante cose così vicine e a disposizione. Questo è il segno dei grandi club.