Ex Lazio, Tchaouna si espone: «Ho giocato in Serie A, ma la Premier è il miglior campionato al mondo!»

Loum Tchaouna si presenta al Coventry City dopo l’esperienza al Burnley e lo fa parlando dei campionato in cui ha giocato

Nuova tappa della carriera per Loum Tchaouna, diventato ufficialmente un nuovo giocatore del Coventry City. L’ex attaccante della Lazio ha lasciato il Burnley per proseguire la propria esperienza nel calcio inglese e affrontare una nuova stagione in Premier League.

L’esterno offensivo francese arriva al Coventry con l’obiettivo di trovare continuità e ritagliarsi uno spazio importante all’interno della squadra. Nonostante la giovane età, Tchaouna può già vantare esperienze in diversi campionati europei, avendo giocato in Ligue 1, in Serie A e successivamente in Inghilterra.

Dopo l’annuncio del trasferimento, il giocatore ha rilasciato le prime dichiarazioni ai canali ufficiali del club inglese. Dalle sue parole emerge grande entusiasmo per la nuova avventura e la volontà di mettere le proprie caratteristiche al servizio del Coventry City. Le sue parole:

«Sono davvero entusiasta di iniziare questa nuova stagione in Premier League, mi sento bene e pronto per la sfida. La scorsa stagione ero al Burnley in Premier League, il che è stato incredibile. Porterò la mia energia, determinazione e leadership alla squadra. Ho giocato in Ligue 1, in Serie A e ora gioco in Premier League, il miglior campionato del mondo, quindi ho molta esperienza per la mia giovane età. Sono felicissimo di giocare alla Coventry Building Society Arena e non vedo l’ora che inizi la nuova stagione».

La nuova avventura inglese di Loum Tchaouna può quindi diventare un passaggio importante della sua carriera. Il giocatore si presenta con entusiasmo e ambizione, pronto a lasciare il segno con la sua energia e a dimostrare il proprio valore in Premier League.

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