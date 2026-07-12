Mercato Lazio, sfuma Asp: domani la firma con il Deportivo

Mercato Lazio, sfuma definitivamente Asp Jensen! Il classe 2006 ha superato le visite mediche e domani firmerà con il Deportivo

Doccia fredda sul fronte del mercato dei giovani per la società capitolina. Il club biancoceleste deve incassare un pesante semaforo rosso per uno dei talenti internazionali più seguiti del momento, sfumato proprio a un passo dal potenziale affondo decisivo.

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Il Deportivo batte la Lazio nella corsa ad Asp Jensen

Come svelato dall’esperto di mercato Matteo Moretto attraverso un post sul suo profilo X, l’affare è ormai del tutto tramontato per i biancocelesti: Jonathan Asp Jensen firmerà nella giornata di domani per il Deportivo La Coruña. Il centrocampista classe 2006 ha già superato brillantemente tutte le visite mediche di rito con la compagine iberica. Il club spagnolo è riuscito a superare in extremis la concorrenza biancoceleste, presentando al Bayern Monaco una proposta economica con una formula di trasferimento immediato decisamente più convincente per i bavaresi.

Le cifre del lungo contratto di Asp Jensen

I dettagli dell’operazione certificano la forte volontà degli spagnoli di blindare il gioiello danese a lungo termine. Il Deportivo ha messo sul tavolo per Jonathan Asp Jensen un lunghissimo contratto valido fino al 30 giugno 2031, a testimonianza di un progetto tecnico totalmente incentrato sulla sua valorizzazione. Per i capitolini si tratta di una frenata molto pesante, poiché il profilo del ragazzo rispondeva alla perfezione all’identikit di calciatore giovane, tecnico e futuribile tracciato dal direttore sportivo.