Ritorno di fiamma per Doekhi! Ripresi i contatti con il difensore

La Lazio è nuovamente in contatto con Danilo Doekhi, svincolatosi dall’Union Berlino. Il punto

La sessione estiva di calciomercato entra nel vivo con una clamorosa indiscrezione che infiamma l’ambiente biancoceleste. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Matteo Moretto sul suo profilo X, la Lazio è piombata con decisione su Danilho Doekhi. La dirigenza capitolina avrebbe già avviato i primi contatti esplorativi per sondare la disponibilità del difensore centrale olandese. Il classe 1998 rappresenta una ghiotta opportunità di mercato: il calciatore si trova attualmente svincolato dopo la conclusione della sua importante esperienza in Bundesliga con la maglia dell’Union Berlino.

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Il profilo del centrale

Quello di Doekhi non è un nome inedito per Formello. Il forte centrale olandese, alto ben 1,90 metri e cresciuto nel settore giovanile dell’Ajax prima di esplodere nel Vitesse, era già stato accostato con insistenza alla Lazio durante la scorsa sessione invernale di mercato. Dotato di una imponente struttura fisica, grande abilità nei duelli aerei e senso della posizione, Doekhi ha dimostrato una notevole continuità di rendimento in Germania, collezionando oltre 100 presenze complessive e attirando le attenzioni di diversi club europei.

Una strategia low cost

La prospettiva di tesserare a parametro zero un calciatore nel pieno della maturità agonistica (28 anni compiuti a giugno) si sposa perfettamente con le strategie della società. Rinforzare il reparto arretrato con un profilo internazionale senza gravare sul budget del cartellino permetterebbe alla Lazio di piazzare un colpo da novanta. I contatti tra l’entourage del giocatore e la dirigenza proseguiranno nei prossimi giorni per capire la fattibilità economica dell’operazione.