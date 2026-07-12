Lazio, idea James Rodríguez per l’attacco: possibile il grande colpo a parametro zero

James Rodríguez entra nel mirino della Lazio per rinforzare il reparto offensivo di Gennaro Gattuso: ecco cosa filtra sul giocatore colombiano

La Lazio valuta un nome di grande prestigio per aumentare la qualità del proprio reparto offensivo. Secondo quanto segnalato sui social da Rudy Galetti, il club biancoceleste avrebbe inserito tra i profili monitorati quello di James Rodríguez, capitano della Colombia attualmente svincolato.

Il fantasista colombiano ha concluso la propria esperienza con il Minnesota United e può quindi accordarsi con una nuova società senza il pagamento del cartellino. Una condizione che rende il suo profilo particolarmente interessante per la dirigenza capitolina, alla ricerca di soluzioni capaci di migliorare il tasso tecnico della squadra senza effettuare investimenti elevati per l’acquisto.

Al momento si parla di una valutazione e non di una trattativa già definita. Il nome di James Rodríguez, tuttavia, rappresenta una possibile sorpresa all’interno delle strategie della Lazio, impegnata nella costruzione dell’organico per la nuova stagione.

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James Rodríguez, la Lazio valuta il colpo a parametro zero

La situazione contrattuale del giocatore potrebbe favorire eventuali sviluppi. Essendo libero dopo la parentesi negli Stati Uniti, James Rodríguez potrebbe essere ingaggiato attraverso un’operazione a parametro zero, con la società chiamata a trovare un’intesa principalmente sull’ingaggio e sulla durata del contratto.

Per la Lazio si tratterebbe di un’occasione da valutare sotto diversi aspetti. Da una parte ci sono la tecnica, la visione di gioco e la capacità del colombiano di creare occasioni negli ultimi metri; dall’altra sarà necessario analizzare attentamente la sostenibilità economica e la compatibilità con il nuovo progetto biancoceleste.

James Rodríguez, il Mondiale riaccende l’interesse

Le prestazioni offerte da James Rodríguez al Mondiale avrebbero attirato nuovamente l’attenzione sul suo profilo. Il capitano della Colombia avrebbe mostrato di poter ancora incidere ad alto livello, mettendo in evidenza qualità tecniche ed esperienza internazionale.

Proprio il rendimento nella competizione avrebbe spinto la Lazio a prenderlo in considerazione come possibile rinforzo offensivo. Il classe ’91 potrebbe essere utilizzato tra le linee, alle spalle degli attaccanti oppure in una posizione più libera, con il compito di aumentare la creatività della manovra.

James Rodríguez, pista da seguire nel mercato della Lazio

La candidatura di James Rodríguez è quindi una delle possibili sorprese del mercato biancoceleste. Per il momento non vengono segnalati accordi o offerte ufficiali, ma soltanto un interesse e un’attenta valutazione del profilo.

La possibilità di ingaggiare un giocatore del suo prestigio senza corrispondere un indennizzo per il cartellino può rappresentare un’opportunità, anche se restano da verificare le condizioni complessive dell’operazione.