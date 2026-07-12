Gigot, Gattuso prepara il rilancio del difensore della Lazio: il retroscena che può cambiare il mercato

Samuel Gigot può diventare una risorsa importante per la difesa della nuova Lazio dell’allenatore Gennaro Gattuso. Il retroscena

Tra i numerosi argomenti affrontati durante la conferenza stampa di presentazione di Gennaro Gattuso, un passaggio relativo a Samuel Gigot sembra essere rimasto in secondo piano. Il nuovo allenatore della Lazio ha fatto un rapido riferimento al difensore francese, lasciando intendere la volontà di valutarlo attentamente durante la preparazione estiva.

Dopo una stagione particolarmente complicata, condizionata dai problemi fisici e da una lunga assenza dal campo, Gigot potrebbe avere l’opportunità di ripartire proprio sotto la guida di un tecnico che lo conosce molto bene. Gattuso vuole verificarne le condizioni atletiche e tecniche prima di prendere una decisione definitiva sul suo futuro.

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Il possibile recupero del centrale classe ’93 avrebbe un peso rilevante non soltanto dal punto di vista sportivo, ma anche nelle strategie di mercato della società biancoceleste.

Gigot, Gattuso vuole recuperarlo dopo una stagione difficile

La priorità sarà capire se Samuel Gigot riuscirà a superare definitivamente i problemi che ne hanno limitato l’impiego. Il difensore è reduce da un’annata estremamente complicata, nella quale non ha potuto offrire il contributo sperato alla Lazio.

La preparazione estiva diventerà quindi un passaggio fondamentale. Gattuso potrà osservarlo quotidianamente, valutarne la risposta agli allenamenti e comprendere se il francese possa tornare a essere un elemento affidabile della rosa.

Il tecnico calabrese apprezza i difensori aggressivi, capaci di accorciare in avanti e di interpretare le partite con intensità. Caratteristiche che, quando si trova nelle migliori condizioni, fanno parte del repertorio di Gigot.

Gigot, il recupero può cambiare il mercato della Lazio

La volontà di rilanciare Gigot nasce anche da considerazioni economiche. Recuperare pienamente il difensore permetterebbe alla Lazio di evitare un investimento immediato per completare il reparto arretrato, destinando così maggiori risorse ad altre zone del campo.

Il mercato biancoceleste richiede infatti interventi in diversi reparti. Poter contare su un centrale già presente in organico consentirebbe alla società di concentrare il proprio budget su altre priorità individuate da Gattuso e dalla dirigenza.

Non si tratterebbe però soltanto di una scelta legata al risparmio. Il difensore francese possiede esperienza internazionale, personalità e caratteristiche fisiche che potrebbero risultare utili nel nuovo progetto tecnico.

Gigot e Gattuso, il precedente al Marsiglia può fare la differenza

A favorire il possibile rilancio di Gigot c’è soprattutto il rapporto già costruito con Gattuso durante l’esperienza comune all’Olympique Marsiglia. Quando il tecnico italiano allenava la formazione francese, il difensore ricopriva anche un ruolo di primo piano nello spogliatoio, arrivando a indossare la fascia da capitano.

Tra i due esiste quindi una conoscenza reciproca che potrebbe accelerare il processo di inserimento nella nuova Lazio. Gattuso conosce il carattere, le qualità e i limiti del giocatore, mentre Gigot sa già quali siano le richieste tattiche e comportamentali dell’allenatore.

Gigot, una nuova occasione per riconquistare la Lazio

Le prossime settimane saranno decisive per capire quale spazio potrà conquistare Samuel Gigot. Il difensore partirà con la possibilità concreta di dimostrare di essere ancora una risorsa per il progetto biancoceleste.

Un suo recupero completo rappresenterebbe una soluzione vantaggiosa per tutte le parti. La Lazio ritroverebbe un centrale di esperienza senza dover intervenire necessariamente sul mercato, mentre Gattuso potrebbe affidarsi a un calciatore già conosciuto e apprezzato.

Per Gigot, invece, sarebbe l’occasione per lasciarsi alle spalle un anno difficilissimo e rilanciare la propria carriera. Un tema affrontato solo velocemente in conferenza stampa, ma destinato a diventare uno degli elementi più interessanti dell’estate biancoceleste.