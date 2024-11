Tchaouna a Sky: «Giocare alla Lazio mi diverte moltissimo e vi racconto perchè»

Tchaouna, l’ex Salernitana ha parlato nel pre partita della sfida contro il Porto esprimendo le sue considerazioni sulla sua avventura nella capitale

PAROLE – É divertente giocare nella Lazio, perchè c’è tanto gioco offensivo, ci sono le qualità per puntare l’uomo e fare gol e assist. Possiamo giocare con una buona qualità tecnica per tenere palla e il mister fa un ottimo lavoro, adesso dobbiamo pensare solo alla partita di stasera e poi vediamo per domenica