Hanno Detto
Taylor svela il suo rituale: «Prima di dormire ripenso alle immagini della partita. L’ho imparato da van Gaal!»
Il centrocampista della Lazio racconta i momenti prima della sfida e svela il proprio segreto circa i propri rituali! Le parole dei Taylor
Kenneth Taylor, centrocampista della Lazio, ha svelato ai microfoni di Ziggo Sport un curioso rituale mentale che adotta prima delle partite. Il giovane centrocampista ex Ajax ha infatti spiegato come utilizzi il tempo prima di dormire per rivedere mentalmente momenti della partita precedente, sia personali sia di squadra, in modo da prepararsi al meglio per il giorno successivo.
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Le parole di Taylor sul proprio metodo di preparazione alle sfide
SEGRETO – «Devo dire che, prima di andare a dormire o in momenti simili, cerco di addormentarmi ripensando alle immagini della partita. Per rivedere i momenti migliori miei e della squadra».
VAN GAAL – «Anche sul campo, in un certo senso, si cerca di immaginare cosa succederà. L’ho imparato una volta… L’ho imparato dall’allenatore Louis van Gaal. Anche lui la pensava così e lo diceva al gruppo, invitandoci a farlo».
L’influenza di Louis van Gaal sul centrocampista
L’uso della visualizzazione mentale è una pratica diffusa tra i calciatori professionisti: permette di simulare azioni, leggere meglio le situazioni in campo e anticipare le mosse degli avversari. Per il centrocampista biancoceleste questo momento di riflessione avviene soprattutto prima di dormire, quando la mente è più libera di concentrarsi su immagini e dettagli della partita, trasformando il sonno in un momento di preparazione mentale.
L’olandese ha anche ricordato come questo metodo gli sia stato insegnato dal celebre allenatore Louis van Gaal, sottolineando l’importanza di un approccio disciplinato e strategico alla preparazione mentale. La combinazione tra esperienza sul campo e riflessione fuori dal campo contribuisce a creare un calciatore più completo, capace di leggere e gestire le dinamiche di gioco con maggiore lucidità.
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