Giménez nel mirino della Lazio: i biancocelesti muovono i primi passi con il Milan

Pista Santiago Giménez per l’attacco della Lazio: scattano i primi dialoghi sull’asse con il Milan

Il calciomercato estivo della Lazio vive di suggestioni forti e trattative ad alta tensione, con la dirigenza capitolina impegnata a soddisfare le richieste tecniche del proprio allenatore. Il nome in cima alla lista dei desideri di Gennaro Gattuso per rinforzare l’attacco è sempre quello di Santiago Giménez, centravanti attualmente di proprietà del Milan. Come svelato e raccontato nell’edizione odierna dal quotidiano Il Messaggero, la pista che porta al bomber non è affatto tramontata, nonostante le notevoli difficoltà economiche e strutturali legate all’operazione. I primi contatti esplorativi sono stati avviati, ma la strada per arrivare alla fumata bianca resta irto di ostacoli sul campo delle trattative.

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Il muro del Milan e la formula per Santiago Giménez

La complessità dell’affare risiede principalmente nella formula e nella valutazione economica fatta dal club rossonero per il cartellino del proprio attaccante. La dirigenza del Milan non ha ancora aperto del tutto all’ipotesi del trasferimento in prestito, ma allo stesso tempo non ha chiuso definitivamente la porta a eventuali sviluppi futuri. La trattativa si preannuncia lunga e logorante, destinata ad accompagnare la Lazio per l’intera durata della sessione estiva, con i dirigenti biancocelesti costretti a muoversi con grande cautela per trovare la quadra finanziaria giusta.

La strategia d’attesa della Lazio per Santiago Giménez

Consapevole della sproporzione economica rispetto alle proprie disponibilità attuali, il club del presidente Claudio Lotito ha deciso di adottare una linea di estrema pazienza. La Lazio è infatti disposta ad aspettare fino all’ultimo secondo utile della sessione di mercato, confidando nel fatto che non si palesi un’offerta irrinunciabile da parte di altri club esteri pronti a versare subito al Milan quella liquidità che la società laziale non può garantire nell’immediato. Mister Gennaro Gattuso incrocia le dita, sperando di poter accogliere presto il suo bomber sul rettangolo verde di Formello.