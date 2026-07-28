Castellanos può lasciare subito il West Ham: Siviglia e Betis sull’ex Lazio

Castellanos verso l’addio al West Ham dopo appena sei mesi! Flop in Inghilterra per l’ex centravanti dei biancocelesti. Tutte le novità

Potrebbe durare appena sei mesi l’esperienza inglese di Taty Castellanos. L’ex attaccante della Lazio, trasferitosi al West Ham, ha vissuto una seconda parte di stagione complicata, culminata con la retrocessione degli Hammers dalla Premier League alla Championship.

Uno scenario che potrebbe spingere l’argentino a cambiare nuovamente squadra senza affrontare la seconda divisione inglese. Secondo quanto riportato da vamosmisevillafc, infatti, Castellanos avrebbe già comunicato al West Ham la volontà di lasciare il club nel corso dell’attuale sessione di mercato.

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Il Siviglia si muove per l’ex Lazio

Tra le società maggiormente interessate ci sarebbe il Siviglia, alla ricerca di un nuovo riferimento offensivo dopo la cessione di Adams al Venezia per 20 milioni di euro.

Il club andaluso avrebbe individuato proprio in Castellanos uno dei profili ideali per completare il reparto avanzato. La possibilità di tornare in Liga potrebbe rappresentare una soluzione particolarmente gradita all’ex Lazio, soprattutto considerando la prospettiva di dover disputare una stagione in Championship con il West Ham.

La volontà del giocatore potrebbe quindi diventare un fattore determinante, anche se resta da capire quale sarà la posizione del club inglese di fronte a un’eventuale proposta.

Il Siviglia, però, non sarebbe solo. Sulle tracce di Castellanos si sarebbe mosso anche il Betis, creando così un vero e proprio derby di mercato tra le due società della città andalusa.

Una concorrenza che potrebbe rendere ancora più interessante il futuro dell’attaccante argentino. Entrambi i club potrebbero infatti offrirgli la possibilità di restare in un campionato di primo livello e di rilanciarsi immediatamente dopo la difficile esperienza vissuta in Inghilterra.

Castellanos, il nodo resta la posizione del West Ham

Molto dipenderà però dalle richieste del West Ham. Il club inglese dovrà decidere se trattenere Castellanos per provare a risalire subito in Premier League oppure se aprire concretamente a una cessione.

La posizione del giocatore, almeno secondo le indiscrezioni provenienti dalla Spagna, sarebbe già piuttosto chiara: l’ex Lazio non sembrerebbe intenzionato a giocare in Championship e starebbe valutando con interesse la possibilità di iniziare una nuova avventura.

Le prossime settimane potrebbero quindi diventare decisive. Castellanos vuole capire se esistono le condizioni per lasciare il West Ham, mentre Siviglia e Betis sembrano pronte a contenderselo.