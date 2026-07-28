C’è un retroscena su Dominguez: offerti 15 milioni alla Dinamo, il muro di Boban porta a Markmann

Ecco perché è saltata la trattativa per il difensore Sergi Dominguez! La Lazio aveva fatto uno sforzo economico importante per lui

Emergono nuovi retroscena sul mancato arrivo di Sergi Dominguez alla Lazio. Il difensore era stato indicato come una delle prime scelte di Gennaro Gattuso per rinforzare il reparto arretrato, ma la trattativa con la Dinamo Zagabria non è arrivata alla fumata bianca.

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna del Corriere dello Sport, il club biancoceleste avrebbe compiuto un passo importante nelle ultime fasi della trattativa, arrivando ad accontentare la richiesta economica fissata dalla società croata per il cartellino del giocatore.

Ultimissime Lazio LIVE: dalle parole di Gattuso ai temi di mercato, gli aggiornamenti su Fullkrug e su Cancellieri

Dominguez, offerti i 15 milioni chiesti dalla Dinamo

La Lazio avrebbe infatti messo sul tavolo i 15 milioni di euro richiesti dalla Dinamo Zagabria per Sergi Dominguez. Una cifra significativa, che dimostra quanto il difensore fosse considerato centrale nei piani tecnici di Gattuso.

Il nodo, però, non sarebbe stato tanto legato all’importo complessivo quanto alla struttura dell’operazione. I biancocelesti avrebbero proposto di distribuire il pagamento su più anni, cercando così di rendere l’investimento maggiormente sostenibile dal punto di vista finanziario.

Una soluzione che, almeno nelle intenzioni della Lazio, avrebbe potuto rappresentare il compromesso giusto per arrivare alla chiusura dell’affare.

Lazio Dominguez, cambiate anche le condizioni dell’obbligo di riscatto

Non solo la cifra. La Lazio avrebbe provato a modificare anche le condizioni legate all’obbligo di riscatto di Dominguez.

In precedenza, infatti, il passaggio definitivo del difensore sarebbe stato vincolato al raggiungimento dell’Europa. Il club capitolino avrebbe invece cercato di inserire condizioni considerate più realistiche, con l’obiettivo di rendere più concreta e facilmente raggiungibile la trasformazione del prestito in acquisto definitivo.

Nonostante questo ulteriore passo in avanti, però, la proposta non avrebbe convinto Zvonimir Boban, che avrebbe mantenuto una posizione rigida sulle condizioni richieste dalla Dinamo Zagabria.

Ora la priorità diventa Markmann

Con la pista Dominguez progressivamente abbandonata, Markmann diventa ora uno dei nomi principali per completare il reparto arretrato della Lazio.

Il mercato biancoceleste entra quindi in una nuova fase. La società aveva mostrato disponibilità a investire una cifra importante per la prima scelta di Gattuso, ma il mancato accordo con la Dinamo Zagabria ha imposto una svolta.

Ora l’obiettivo sarà trovare rapidamente l’intesa per il nuovo profilo individuato, evitando ulteriori rallentamenti e consegnando al tecnico un rinforzo utile per completare la difesa in vista della nuova stagione.