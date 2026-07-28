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Il rinnovo di Rovella è in stand-by: scelta del centrocampista, vuole conquistarselo sul campo
Lazio, il futuro di Nicolò Rovella passa dalle prossime prestazioni al servizio di Gennaro Gattuso. Tutte le novità sul regista biancoceleste
La Lazio dovrà presto iniziare a ragionare anche sul futuro di Nicolò Rovella, uno dei giocatori destinati a entrare nei prossimi mesi nel dossier dei rinnovi contrattuali. L’attuale accordo tra il centrocampista e il club biancoceleste scadrà nel 2028, ma al momento non sono previsti passi avanti immediati per un eventuale prolungamento.
Secondo quanto riportato da Il Messaggero, infatti, i dialoghi tra la società capitolina e Giuseppe Riso, agente del calciatore, sarebbero stati momentaneamente sospesi. Una scelta che non deriverebbe da tensioni tra le parti, ma dalla volontà dello stesso Rovella di rinviare ogni discussione.
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Rovella, rinnovo fermo su richiesta del giocatore
A chiedere di mettere in stand-by il dossier sarebbe stato proprio Rovella. Il centrocampista preferirebbe infatti concentrarsi completamente sul campo prima di affrontare nuovamente il tema legato al proprio futuro.
Dopo una stagione particolarmente complicata, l’obiettivo del giocatore è quello di ritrovare continuità e dimostrare nuovamente il proprio valore all’interno della Lazio. Solo successivamente potrebbe arrivare il momento di tornare al tavolo con la società per discutere un eventuale prolungamento dell’accordo attualmente valido fino al 2028.
Prima il campo e poi il contratto
La posizione del centrocampista appare dunque chiara: prima conquistare nuovamente un ruolo importante attraverso le prestazioni, poi eventualmente parlare di rinnovo.
Rovella vuole lasciarsi alle spalle un’annata travagliata e tornare a essere un elemento centrale nel progetto tecnico biancoceleste. La nuova stagione potrebbe quindi rappresentare per lui una sorta di ripartenza, con la volontà di ritrovare ritmo, continuità e fiducia.
In questo senso il contratto passa momentaneamente in secondo piano. Nessuna accelerazione immediata, ma nemmeno una rottura: semplicemente una scelta precisa da parte del giocatore.
Lazio, il club dovrà evitare rischi sul mercato
Dal punto di vista della Lazio, però, il dossier resterà inevitabilmente sotto osservazione. La scadenza del 2028 non rappresenta ancora un’emergenza immediata, ma il club dovrà evitare di arrivare troppo vicino al termine dell’accordo senza aver chiarito il futuro del centrocampista.
Un giocatore come Rovella, per età e caratteristiche, rappresenta infatti un patrimonio tecnico ed economico importante. Proprio per questo motivo la società dovrà trovare il momento giusto per riprendere i contatti con il suo entourage.
Rinnovo Rovella, mesi decisivi per il futuro in biancoceleste
Molto dipenderà quindi da quanto accadrà sul terreno di gioco. La volontà di Rovella è quella di meritarsi un nuovo contratto attraverso le prestazioni, senza anticipare una trattativa che oggi considera prematura.
Per la Lazio si apre così una fase di attesa. Il rinnovo resta un tema da affrontare, ma non nell’immediato. Prima ci sarà il campo, dove il centrocampista dovrà dimostrare di essere tornato ai livelli che gli hanno permesso di diventare uno dei profili più interessanti della rosa biancoceleste. Solo allora il confronto sul futuro potrà realmente entrare nel vivo.
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