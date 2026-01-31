Hanno Detto
Taylor: «Avrei voluto fare il primo gol con tutti i tifosi allo stadio! Sarri è un grande allenatore»
Kenneth Taylor, centrocampista della Lazio, ha parlato della partita vinta allo stadio Olimpico contro il Geno di Daniele De Rossi: le sue parole
Ieri è arrivata una vittoria importante per la Lazio di Maurizio Sarri contro il Genoa di Daniele De Rossi. Al termine della partita, Kenneth Taylor ha condiviso le sue sensazioni e risposto alle domande dei giornalisti nella zona mista.
L’olandese ha parlato della sua prestazione, del rapporto con i nuovi compagni e delle prime settimane a Roma dopo la vittoria ottenuta nel match valido per la 23a giornata di Serie A 2025-2026. Le sue parole:
«Sono molto felice, Isaksen mi ha fatto un assist perfetto. Non fa molto la differenza, giocare a destra o sinistra è uguale per me. L’Olimpico è bellissimo, ma avrei voluto festeggiare il mio primo gol con tutti i tifosi. La squadra è buona, i primi giorni stanno andando bene. Roma poi è una città bellissima, tutti mi hanno accolto bene. Sarri è un grande allenatore».
LEGGI ANCHE: De Rossi nel post partita: «Perdere contro la Lazio al 100’? Mi da fastidio. Abbiamo giocato alla pari se non meglio di loro»
