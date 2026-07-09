Salta il colpo in difesa: Coppola si accorda con il Paris Fc

Salta un obiettivo di mercato della Lazio per la retroguardia: Diego Coppola. Il difensore ha infatti trovato l’accordo il Paris Fc

La sessione di calciomercato della Lazio registra una brusca frenata per quanto riguarda il reparto difensivo. Uno dei profili più seguiti dalla dirigenza biancoceleste per rinforzare la retroguardia è ufficialmente sfumato, avendo scelto di legarsi a lungo termine a un club estero.

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Accordo totale con il Paris FC per Coppola

Come rivelato dall’esperto di mercato Nicolò Schira sul proprio profilo ufficiale X, il futuro del difensore italiano è ormai delineato. Diego Coppola ha infatti raggiunto un accordo totale sui termini personali per un contratto che lo legherà al Paris FC fino al 2031. Il club parigino, che ha espresso la forte volontà di blindare il centrale, formalizzerà l’operazione nei prossimi giorni per una cifra complessiva vicina ai 20 milioni di euro.

Niente Serie A: addio definitivo al Brighton

La notizia spegne definitivamente le speranze della compagine capitolina, che guardava al classe 2003 come un investimento ideale per il presente e per il futuro. L’ex Verona chiuderà così la sua esperienza con il Brighton, club proprietario del cartellino, per fare ritorno in Francia ma questa volta a titolo definitivo, dopo la positiva esperienza in prestito degli ultimi sei mesi della passata stagione.

I dettagli dell’affare sfumato

Il forte inserimento del club transalpino e la rapidità nel chiudere la trattativa hanno anticipato la concorrenza dei biancocelesti, che monitorava la situazione legata al difensore. Con la firma sul contratto a lunghissimo termine, Coppola diventa il pilastro della retroguardia del club francese, costringendo i biancocelesti a virare tutto su Sergi Dominguez.