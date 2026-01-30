Hanno Detto
De Rossi nel post partita: «Perdere contro la Lazio al 100’? Mi da fastidio. Abbiamo giocato alla pari se non meglio di loro»
De Rossi, allenatore del Genoa, ha parlato nel post partita del match della 23esima giornata contro la Lazio di Sarri
De Rossi, allenatore del Genoa, ha parlato nel post partita del match valido per la 23esima giornata di Serie A 2025-2026 contro la Lazio di Sarri. Le sue parole rilasciato per DAZN:
RISULTATO FINALE – «Come accetto questo risultato? Fa parte del calcio di oggi, fa parte di queste sorprese che arrivano da fuori, lo accetti. C’è rammarico ma c’è anche lucidità. Oggi abbiamo giocato alla pari se non meglio della Lazio. Sono contento della prestazione dei ragazzi anche se torniamo a perdere punti al 100esimo minuto ma il calcio è questo. Dobbiamo accettare anche che diventa complicato difendere e giocare, dovremo lavorare tantissimo su questo. A parte l’ultimo episodio quella di oggi era una gara che avremmo portato a casa meritatamente».
SCONFITTA IN EXTREMIS – «Perdere contro la Lazio al 100’? Mi da fastidio perdere al 100esimo contro chiunque, un punto sarebbe stato importante per la classifica. Io indosso e difendo i colori del Genoa poi quella che è stata la mia carriera la sento pochissimo ora”.».
