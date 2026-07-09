Calciomercato
Lazio, niente da fare: sfuma il grande ritorno di Lulic! I dettagli
Lazio, dopo i primi colloqui positivi salta la trattativa per il grande ritorno di Senad Lulic a Formello. I dettagli
Il calciomercato della Lazio non si muove soltanto sul terreno di gioco, ma anche dietro la scrivania. Nelle ultime ore, però, i tifosi biancocelesti hanno dovuto incassare una brusca frenata sul fronte dei quadri societari. Dopo il mancato accordo con Angelo Peruzzi, è sfumato un altro atteso ritorno nella Capitale.
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Salta l’accordo con Lulic
A lanciare l’indiscrezione di mercato è stato l’esperto Nicolò Schira tramite un post sul suo profilo X. Secondo quanto rivelato dal giornalista, la trattativa per riportare a Formello l’eroe del 26 maggio si è ufficialmente arenata. Nonostante i primi approcci positivi tra le parti, le negoziazioni per il ritorno dell’ex capitano a Formello per ricoprire un ruolo dirigenziale sono definitivamente fallite.
Il ruolo rifiutato da Lulic
La società del presidente Claudio Lotito era alla ricerca di una figura di spessore, un collante tra lo spogliatoio e la dirigenza che potesse ricalcare quanto fatto in passato proprio da Angelo Peruzzi. Il profilo dell’ex bandiera sembrava perfetto per ricompattare l’ambiente e portare leadership. Tuttavia, le discussioni sui dettagli operativi del ruolo in gestione non hanno trovato il punto d’incontro definitivo.
Cosa succede ora nella dirigenza della Lazio?
Il dietrofront di Lulic costringe il club capitolino a rivedere i propri piani per il management sportivo. Con la tifoseria che sognava di riabbracciare l’uomo del gol storico in Coppa Italia, la dirigenza dovrà ora vagliare nuovi profili per completare l’organigramma e supportare l’area tecnica in vista della stagione.
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