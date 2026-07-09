Comuzzo Lazio, è concorrenza agguerrita per il classe 2005! La Fiorentina valuta il prestito

Comuzzo Lazio, diverse squadre di Serie A sono sulle tracce del difensore classe 2005: la Fiorentina valuta il prestito

La Lazio accelera per ridisegnare la propria difesa in vista della nuova stagione. Tra i profili più caldi sul taccuino della dirigenza capitolina c’è uno dei giovani centrali più promettenti del calcio italiano, finito però nel mirino di diverse concorrenti in Serie A.

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L’interesse della Lazio per Comuzzo

La società biancoceleste si muove con decisione per rinforzare il reparto arretrato. Come riportato da Tuttosport, nei giorni scorsi la Lazio ha chiesto informazioni dettagliate per Pietro Comuzzo, soprannominato “Il Soldato”. Il centrale classe 2005 rischia di trovare meno spazio alla Fiorentina dopo gli arrivi di Radu Dragusin e Christian Viery alla corte del duo Fabio Paratici–Fabio Grosso, e la prospettiva di un trasferimento nella Capitale stuzzica il giocatore.

La folta concorrenza

La corsa al difensore della Nazionale, valutato circa 25 milioni di euro, non è affatto semplice. Oltre al forte inserimento del Torino di Urbano Cairo e Gianluca Petrachi, nelle ultime ore sono uscite allo scoperto anche Bologna e Sassuolo, che hanno già avviato i contatti con l’agente del calciatore, Michelangelo Minieri. Il club biancoceleste dovrà quindi stringere i tempi per non farsi anticipare dalle rivali.

La formula dell’affare

La chiave per sbloccare la trattativa potrebbe essere la formula del trasferimento. Il club viola non vuole perdere il controllo sul cartellino del talento 21enne e preferirebbe un prestito. Questa soluzione potrebbe favorire la Lazio, pronta a inserire un eventuale diritto di riscatto per assicurarsi le prestazioni di Comuzzo e consegnare un rinforzo di prospettiva per la difesa.