Missione Dominguez, Fabiani a Spalato! Oggi previsti colloqui con la Dinamo Zagabria

Missione Dominguez, il direttore sportivo Angelo Fabiani si trova a Spalato per le trattative con la Dinamo Zagabria

La difesa della Lazio si prepara a una vera e propria rivoluzione. Con la cessione di un titolare ormai alle battute finali, la dirigenza biancoceleste si è fiondata con decisione sul mercato per assicurarsi uno dei profili giovani più promettenti del panorama calcistico europeo.

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Sostituto Gila: la Lazio ha scelto Sergi Dominguez

Il club capitolino deve correre ai ripari per coprire il vuoto lasciato nel reparto arretrato. Sergi Dominguez è il nome individuato per il post Gila, ormai promesso sposo del Milan. Il giovanissimo difensore centrale classe 2005 è tra i profili maggiormente considerati per rafforzare il reparto arretrato di Gattuso, ed è apprezzato per fisicità, lettura di gioco e ottime movenze.

Vertice di mercato tra la Dinamo Zagabria e la Lazio

Le grandi manovre per portare il talento in Italia sono già scattate. Come riporta Calciocapitolino.it su X, il direttore sportivo Angelo Fabiani si trova a Spalato dove nelle prossime ore è previsto un confronto diretto e decisivo con i vertici della Dinamo Zagabria per sbloccare la situazione. L’obiettivo dell’incontro è limare la distanza e trovare un punto di contatto.

Le cifre per l’arrivo di Dominguez alla Lazio

L’operazione si preannuncia complessa ma non impossibile. Il club biancoceleste conosce già la richiesta economica della Dinamo Zagabria, che valuta il proprio gioiello circa 15 milioni di euro, bonus compresi. La Lazio, che ha già l’accordo con il giocatore, lavorerà intensamente per strutturare l’offerta e arrivare presto a una soluzione definitiva, anticipando la concorrenza internazionale