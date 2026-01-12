Taylor: «Debutto e vittoria. Grazie Laziali, siete stati fantastici!» – FOTO

Kenneth Taylor, neo acquisto della Lazio, ha esordito ieri al Bentegodi! Estrema la gioia mostrata in seguito alla vittoria: le parole

La Lazio espugna il Bentegodi e conquista tre punti preziosi battendo l’Hellas Verona per 0-1. Un successo importante per gli uomini di Maurizio Sarri, arrivato al termine di una gara complicata e in un momento delicato della stagione biancoceleste. Tra infortuni, cambiamenti e nuovi innesti, il tecnico toscano ha dovuto gestire una situazione non semplice, affidandosi anche a scelte immediate e coraggiose.

Calciomercato Lazio, Sarri lancia subito i nuovi innesti

Complice la necessità, Sarri ha deciso di schierare alcuni dei nuovi acquisti dopo appena un allenamento con il gruppo. Una scelta dettata dall’emergenza, ma che ha comunque dato risposte positive in termini di atteggiamento e applicazione. La squadra ha mostrato compattezza e spirito di sacrificio, riuscendo a difendere il vantaggio fino al triplice fischio.

Calciomercato Lazio, esordio vincente per Kenneth Taylor

Tra i protagonisti della serata c’è Kenneth Taylor, centrocampista olandese classe 2002, che ha fatto il suo esordio ufficiale con la maglia della Lazio. Al termine del match, il giocatore ha espresso tutta la sua soddisfazione attraverso un messaggio pubblicato sui social, celebrando sia il debutto sia la vittoria ottenuta a Verona.

Calciomercato Lazio, segnali positivi per il futuro

La vittoria di Verona e l’impatto immediato dei nuovi innesti rappresentano un segnale incoraggiante. La Lazio guarda ora avanti con maggiore fiducia, consapevole che l’inserimento rapido di profili come Taylor può dare nuova linfa a una stagione ancora tutta da costruire.

