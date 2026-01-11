 Mercato Lazio, Pedullà: «Ngonge profilo da seguire, ma ha anche altre richieste!» - Lazio News 24
Mercato Lazio, Pedullà: «Ngonge profilo da seguire, ma ha anche altre richieste!»

35 minuti ago

Ngonge

Mercato Lazio. Alfredo Pedullà ha aggiornato relativamente al possibile interesse per Cyril Ngogne del Napoli. Può essere annullato il prestito al Torino

La Lazio resta una delle squadre più attive di questa sessione invernale di calciomercato, come riportato da Alfredo Pedullà. Il giornalista ha riprotato che quello di Cyril Ngogne del Napoli è uno nome che continua a piacere al d.s. Angelo Fabiani. Infatti il dirigente potrebbe tornare alla carica per il giocatore di proprietà dei partenopei, il tutto dopo il tentativo di quest’estate. Le sue parole:

«La situazione esterni offensivi Lazio va monitorata e comprende anche Isaksen. Un anno fa di questi tempi avevamo anticipato l’interesse della Lazio per Ngonge profilo da seguire. Ngonge ha altre richieste, può lasciare il Torino (prestito dal Napoli con diritto di riscatto) per motivi tattici, situazione da monitorare e da chiarire».

