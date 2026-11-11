Fabiani incorona Floriani Mussolini: «È il colpo di cui vado più fiero». E blinda i big per gennaio!

Lazio, il direttore sportivo Angelo Fabiani indica Romano Floriani Mussolini come una delle maggiori soddisfazioni del suo lavoro. Nell’intervista alla Gazzetta dello Sport arriva anche una promessa sul mercato invernale: nessun giocatore sarà ceduto

Il rinnovo fino al 30 giugno 2031 è arrivato soltanto ieri, ma per Romano Floriani Mussolini le soddisfazioni non sono finite. A spendere parole importanti nei suoi confronti è stato Angelo Fabiani, direttore sportivo della Lazio, che in un’intervista concessa a La Gazzetta dello Sport ha indicato proprio il classe 2003 come il colpo di cui va maggiormente fiero. Un riconoscimento significativo, soprattutto perché riguarda un calciatore cresciuto nel vivaio biancoceleste e valorizzato attraverso un percorso lontano da Formello prima del ritorno in prima squadra.

Fabiani ha affrontato anche il tema del mercato di gennaio, escludendo categoricamente la possibilità che la Lazio si privi dei propri giocatori durante la sessione invernale.

Lazio, Fabiani sceglie Floriani Mussolini: «Ora sta mostrando chi è»

Tra i passaggi più interessanti dell’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport c’è quello dedicato al giocatore che rappresenta la maggiore soddisfazione del dirigente biancoceleste.

Fabiani non ha indicato uno degli acquisti più costosi o un calciatore arrivato dall’estero. Ha scelto invece Romano Floriani Mussolini, spiegando le ragioni della propria preferenza.

Queste le sue parole:

«Come Lazio dico Floriani. Non è un acquisto, ma un ragazzo che abbiamo cresciuto, mandato a giocare con il premio di valorizzazione perché ci credevamo e ora sta mostrando chi è».

Una risposta che racconta anche una precisa filosofia di gestione.

Per il direttore sportivo, il valore di un’operazione non si misura necessariamente attraverso il prezzo pagato per un cartellino. Può nascere anche dalla capacità di individuare un talento all’interno del proprio settore giovanile e accompagnarlo fino alla prima squadra.

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Lazio, il rinnovo fino al 2031 conferma la fiducia in Floriani Mussolini

Le dichiarazioni di Fabiani arrivano a poche ore dall’annuncio ufficiale del rinnovo contrattuale di Floriani Mussolini.

Il difensore ha prolungato il proprio accordo con la Lazio fino al 30 giugno 2031, legandosi al club per altre cinque stagioni.

La vicinanza tra i due avvenimenti rende ancora più evidente quanto la società creda nel percorso del calciatore.

Il classe 2003 ha avuto bisogno di confrontarsi con realtà differenti prima di tornare a Formello. Un’esperienza che, nelle intenzioni della dirigenza, doveva permettergli di accumulare minuti, responsabilità e maggiore consapevolezza dei propri mezzi.

Particolarmente interessante è il riferimento di Fabiani al premio di valorizzazione, uno strumento attraverso il quale una società proprietaria del cartellino può incentivare il club che riceve il giocatore a concedergli spazio.

Il dirigente ha quindi rivendicato non soltanto la crescita del difensore, ma anche la scelta compiuta durante il suo percorso di formazione.

Il rinnovo rappresenta il riconoscimento contrattuale di quella fiducia. Adesso, naturalmente, toccherà al giocatore continuare a giustificarla sul campo.

Lazio, Floriani Mussolini è anche una risposta sul valore del settore giovanile

La scelta di Floriani Mussolini come principale motivo d’orgoglio offre uno spunto di riflessione più ampio.

Nel calcio italiano si discute spesso delle difficoltà incontrate dai giovani nel passaggio tra settore giovanile e prima squadra. Il problema non riguarda necessariamente la mancanza di qualità, ma anche la possibilità di trovare un contesto nel quale crescere attraverso partite vere.

Il percorso del difensore biancoceleste dimostra quanto possa essere importante programmare le tappe di sviluppo senza pretendere risultati immediati.

Mandare un giovane a giocare altrove non significa rinunciare a lui. Può rappresentare, al contrario, una scelta precisa per prepararlo a responsabilità maggiori.

È proprio questo l’aspetto rivendicato da Fabiani: la Lazio ha continuato a credere nel calciatore anche quando non faceva ancora parte stabilmente della prima squadra.

Oggi Gennaro Gattuso può contare su un elemento che conosce l’ambiente biancoceleste e che ha davanti a sé ulteriori margini di miglioramento.

Lazio, Fabiani esclude cessioni a gennaio: «Non andrà via nessuno»

Nella stessa intervista alla Gazzetta dello Sport, il direttore sportivo ha affrontato anche un altro tema particolarmente importante per i tifosi: il rischio di perdere qualche protagonista durante il mercato invernale.

La risposta di Fabiani è stata netta:

«Che adesso i giocatori valgano molti di più è un dato di fatto. Ma nel mercato invernale non andrà via nessuno, questo lo posso garantire».

Una presa di posizione che assume un peso particolare alla luce del rendimento della Lazio in questa prima parte di stagione.

I risultati ottenuti dalla squadra di Gattuso hanno inevitabilmente aumentato l’attenzione attorno a diversi calciatori biancocelesti. Lo stesso Fabiani riconosce che il valore della rosa sia cresciuto.

Ma proprio per questo la promessa sulle cessioni diventa significativa.

La società, almeno nelle intenzioni espresse dal direttore sportivo, non vuole privare l’allenatore dei giocatori che hanno contribuito a costruire l’attuale posizione di classifica.

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Lazio, tra giovani valorizzati e big blindati: il messaggio di Fabiani

Le due dichiarazioni di Fabiani, pur riguardando argomenti differenti, hanno un elemento in comune: la volontà di dare continuità al progetto tecnico.

Da una parte c’è Floriani Mussolini, esempio di un investimento sulla crescita di un giovane cresciuto in casa. Dall’altra c’è la decisione annunciata di non cedere nessuno a gennaio, nonostante l’aumento delle valutazioni dei calciatori.

Per una Lazio che sta vivendo un avvio di campionato straordinario, la stabilità dell’organico potrebbe diventare una risorsa importante.

Gattuso ha trovato equilibri e gerarchie che hanno permesso alla squadra di raggiungere il primo posto. Stravolgerli durante il mercato invernale comporterebbe inevitabilmente delle incognite.

Il messaggio del direttore sportivo, dunque, è duplice: proteggere il lavoro svolto finora e continuare a valorizzare i giocatori sui quali la società ha deciso di investire.

E nel giorno in cui si parla del futuro della Lazio, il nome che Fabiani sceglie di mettere davanti a tutti è proprio quello di Romano Floriani Mussolini. Non un acquisto da celebrare, ma un talento cresciuto in biancoceleste che, secondo il dirigente, sta finalmente dimostrando il proprio valore.