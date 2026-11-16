Massimo Piscedda, ex giocatore biancoceleste, ha fatto il punto sulla Lazio attesa dalla sfida casalinga contro il Lecce sabato nella 12a giornata di Serie A

La ripresa del campionato dopo la pausa per gli impegni delle Nazionali porta con sé tanti interrogativi tecnici e tattici in casa Lazio. In vista della sfida contro il Lecce, l’ex difensore biancoceleste Massimo Piscedda ha analizzato il momento della squadra ai microfoni di Radiosei, offrendo una lettura chiara tanto sulla caratura dell’avversario quanto sulle gerarchie interne alla rosa capitolina, tra giocatori sulla via del pieno recupero e serrati ballottaggi in ogni reparto.

Ultimissime Lazio LIVE: Il rinnovo di Mandas in stand-by. Ballottaggio tra Doekhi e Leite, le parole di Hernanes su Taylor

Il pronostico su Lazio Lecce

Nonostante l’emergenza legata ad alcune assenze pesanti e la tradizionale insidia rappresentata dalle gare immediatamente successive alle soste, Piscedda guarda all’appuntamento con grande serenità, ridimensionando la pericolosità della formazione pugliese rispetto al potenziale tecnico dei biancocelesti:

«Ora c’è la curiosità di capire come ripartirà il campionato. C’è da stare attenti al Lecce che fa bene fuori casa ma, al netto delle defezioni, non vedo che sia una squadra in grado di impensierire troppo la Lazio».

Gerarchie e ballottaggi verso Lazio Lecce: da Gudmundsson al rebus difesa

L’analisi dell’ex calciatore si è poi spostata sulla gestione dei singoli, delineando lo scacchiere tattico e i duelli per una maglia da titolare. Piscedda ha acceso i riflettori sulla duttilità di Albert Gudmundsson, sulle condizioni fisiche di Nicolò Rovella rispetto a Reda Belahyane, e sull’affollamento nel pacchetto arretrato che coinvolge Danilho Doekhi, Diogo Leite, Josip Šutalo e Oliver Provstgaard:

«Albert Gudmundsson è uno di quei giocatori “potenziali titolari” che rientra piano piano. Al momento non ha un posto ma è tra i primi a subentrare. Può sostituire i due esterni e anche la mezzala, può essere spostato senza grandi problemi. Nicolò Rovella se sta al 100% si può preferire a Reda Belahyane, ma in questo momento non credo abbia recuperato al 100%. Danilho Doekhi o Diogo Leite? Tolto Josip Šutalo, che ha più esperienza internazionale, credo che gli altri si equivalgano. Loro due con Oliver Provstgaard si giocheranno il posto, con il danese che probabilmente sarà certo di una maglia».

Le incognite fisiche verso Lazio Lecce: il giudizio su Pedraza

A chiudere la disamina tecnica di Piscedda è stata una valutazione mirata sull’inserimento di Alfonso Pedraza, giocatore apprezzato per intelligenza tattica ma ancora da testare pienamente sotto il profilo della tenuta atletica:

«Alfonso Pedraza? Bravo ad inserirsi, giocatore intelligente, fisicamente ancora mi deve convincere. Dobbiamo ancora vederlo meglio».