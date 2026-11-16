Roberto Rambaudi, ex giocatore biancoceleste, si è espresso in vista della ripresa del campionato dove ad attendere la Lazio sarà la sfida casalinga con il Lecce. Le dichiarazioni

La settimana che conduce alla ripresa del campionato riserva spunti di riflessione profondi in casa Lazio. In vista dell’appuntamento casalingo contro il Lecce, in programma sabato 21 novembre allo stadio Olimpico per la 12ª giornata di Serie A, l’ambiente analizza le difficoltà di un match reso estremamente complesso da un’infermeria affollata e da diverse defezioni di peso.

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, l’opinionista ed ex giocatore Roberto Rambaudi ha voluto suonare la carica, evidenziando come la sfida contro i salentini rappresenti un vero e proprio bivio stagionale per misurare la profondità e il reale carattere del gruppo.

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L’analisi di Rambaudi: «Senza i big è un esame da 50% della squadra»

Il rendimento esterno storicamente insidioso dei pugliesi, unito al momento di emergenza vissuto dai capitolini dopo la sosta per le Nazionali, impone una prova di maturità immediata. Secondo Rambaudi, la perdita di elementi cardine incide drasticamente sul potenziale complessivo della squadra, spostando i riflettori su chi finora ha trovato meno spazio:

«Il Lecce fuori casa fa bene, per la Lazio, dopo la sosta e con alcune defezioni, non sarà facile. Sarà una prova di crescita importante. In queste tre partite capirai che strada prenderai. Con queste assenze togli il 40, quasi 50%, alla squadra. Vedremo il valore degli altri. Ci saranno delle risposte nette e chiare. Sarà un esame molto importante per i giocatori e per la squadra tutta».

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Le scelte per Lazio Lecce: l’idea di Rambaudi tra Gudmundsson e Pinamonti

Di fronte a questo scenario di emergenza e alla necessità di ridisegnare l’assetto offensivo, Rambaudi si è sbilanciato anche sulle mosse tattiche ideali per sorprendere gli avversari fin dal primo minuto, caldeggiando l’utilizzo immediato di Albert Gudmundsson nonostante una tenuta atletica ancora da gestire sulla distanza:

«Intanto il rientro di Albert Gudmundsson è importante, con queste assenze io lo metterei dall’inizio un giocatore come lui; poi resta finché ne ha, ovvio che non potrà fare 90’ adesso. Io partirei con lui, Tijjani Noslin e Gustav Isaksen, con Andrea Pinamonti pronto a subentrare».