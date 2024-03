Tare torna in Serie A? Quel club la possibile destinazione dell'ex Lazio

Tare di ritorno in Serie A la prossima estate? Un club la possibile destinazione dell’ex DS della Lazio: i dettagli

Come riferiscono i media albanesi, Igli Tare potrebbe tornare a lavorare in Serie A a partire dalla prossima stagione. Un rientro in grande stile per l’ex DS della Lazio, finito nel mirino della Fiorentina.

Ancora non chiare le mansioni che andrebbe a svolgere l’ex attaccante, che potrebbe però entrare nell’organigramma gigliato al posto di Pradè, magari gestendo in prima persona il mercato viola.