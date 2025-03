Tare Milan, le ultime sul futuro dell'ex ds della Lazio

Tare Milan, il club rossonero prosegue il casting nella ricerca del nuovo direttore sportivo e nella lista c’è anche l’ex Lazio: la situazione

Il Milan dopo la stagione attuale altalenante vuole ripartire per la prossima annata alla grande, e vuole iniziare a farlo cominciando nella scelta del direttore sportivo.

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, a rimanere in pole per il ruolo dirigenziale sono Tare ex Lazio e Paratici, con l’ex Juventus favorito sul collega albanese. Mentre per quanto riguarda invece Tuttosport, oltre ai due nomi citati spunta anche l’idea D’Amico dell’Atalanta