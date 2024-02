Tare non ci sta: «La Lazio può competere per i primi quattro posti. Se succede non è un miracolo»

Tare non ci sta e risponde così a chi parla di miracolo della Lazio: le dichiarazioni dell’ex direttore sportivo biancoceleste

Igli Tare, ex DS della Lazio, ha così parlato a Radio Deejay del club biancoceleste e dei suoi obiettivi.

LE PAROLE – «Io sono convinto che anche quest’anno la Lazio abbia una grande rosa, che può competere per i primi quattro posti. Io penso che il miracolo può essere quando si vince una partita, non quando per un anno intero sei tra le prime quattro del campionato. Quando prendi un allenatore come Sarri e hai una squadra che l’anno prima era arrivata agli ottavi di Champions, vuol dire che sei protagonista di un processo di crescita».

