Svizzera-Italia Under 21 2-3, vittoria col brivido per Nicolato: il match di Cancellieri

Svizzera-Italia Under 21, gli azzurri di Nicolato conquistano la loro prima vittoria in questo europeo con qualche brivido nel finale

Termina 2-3 per l’Italia la seconda sfida del girone degli azzurri contro la Svizzera, che consente alla squadra di Nicolato di respirare dopo l’amaro esordio con la Francia. A decidere la partita sono state le reti di Pirola che fa doppietta e di Parisi al 49′.

Gli svizzeri riescono ad aprire il match con i gol di Imeri al 47′ del secondo tempo e Amdouni al 52′. Per quanto riguarda Cancellieri, l’attaccante della Lazio non ha fatto una buona partita, è entrato a gara in corso e ha sbagliato un gol al volo clamoroso, costringendo Nicolato a sostituirlo.