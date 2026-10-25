Sutalo tra i protagonisti dell’Olimpico! Il commento del difensore: “Altri tre punti” – FOTO – Lazio News 24

Josip Sutalo, difensore della Lazio, ha festeggiato sui social l’importante vittoria ottenuta ieri allo stadio “Olimpico” contro il Parma per 2-1

L’entusiasmo in casa biancoceleste è alle stelle e continua a correre velocemente anche sulle piattaforme digitali. All’indomani del prezioso successo casalingo ottenuto dalla Lazio contro il Parma, superato per 2-1 sul manto erboso dello stadio Olimpico, i calciatori capitolini hanno letteralmente invaso le piattaforme digitali per celebrare un risultato fondamentale. Una vittoria pesante che certifica la solidità del gruppo e la determinazione nel voler rimanere ai vertici del calcio italiano.

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Sutalo celebra la Lazio nel segno del primato in classifica

Alla sfilata di post e storie di festeggiamento si è unito anche il difensore croato Josip Sutalo, autore di una prestazione di assoluto livello. Schierato dal primo minuto dal tecnico Gennaro Gattuso, il centrale ha composto una diga invalicabile insieme al compagno di reparto Oliver Provstgaard. Sutalo ha voluto condividere su Instagram con i propri follower alcuni scatti fotografici densi di pathos catturati durante la battaglia di ieri sera a Roma, accompagnando le immagini con una didascalia tanto semplice quanto eloquente: “Altri tre punti”. Un messaggio chiaro che testimonia la fame di un gruppo che non ha alcuna intenzione di fermarsi.

Una marcia da scudetto per la Lazio che vola a quota 22 punti

Grazie all’intero bottino conquistato contro i mai domi gialloblù, la Lazio compie un balzo in avanti di vitale importanza, toccando la straordinaria quota di 22 punti in graduatoria. Questo andamento da record permette ai capitolini di blindare e confermare un meritatissimo primo posto. I ragazzi di Gennaro Gattuso stanno dimostrando una continuità di rendimento impressionante, frutto di un’identità tattica precisa e di una tenuta mentale che permette di superare anche i momenti più complicati all’interno dei novanta minuti.

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