Fusco celebra la Lazio: «La squadra biancoceleste esiste, ma nessuno la cita nonostante il primato in classifica» – Lazio News 24

Alessandro Fusco ha celebrato la Lazio dopo l’ottima vittoria ottenuta ieri sera allo stadio “Olimpico” il Parma nell’ottava giornata di Serie A. Le dichiarazioni

clamoroso avvio di stagione dei biancocelesti sta letteralmente stravolgendo le gerarchie e i pronostici del campionato. All’indomani della preziosa e sofferta vittoria ottenuta contro il Parma, la squadra capitolina si gode una vetta della classifica meritatissima, costringendo addetti ai lavori e opinionisti a rivedere drasticamente i propri giudizi della vigilia. A fare il punto sulla straordinaria marcia degli uomini di Gennaro Gattuso è intervenuto il giornalista Alessandro Fusco, che ha espresso parole d’elogio e di profonda ammirazione ai microfoni di Radio Radio.

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Il ruggito e l’analisi di Fusco sul primato della Lazio

Il noto opinionista ha voluto lanciare un messaggio forte e chiaro a tutto il panorama calcistico italiano, sottolineando come la squadra capitolina sia stata clamorosamente snobbata nelle griglie di partenza estive. Secondo il pensiero di Fusco, la realtà dei fatti ha completamente ribaltato i pronostici: «Desidero lanciare una provocazione forte: la Lazio è una realtà concreta. Nei commenti e nei dibattiti che hanno preceduto la giornata calcistica ho assistito a riflessioni approfondite focalizzate esclusivamente su formazioni come Inter, Roma o Como, mentre nessuno si è degnato di menzionare i biancocelesti. Oggi questa squadra si trova da sola in vetta alla graduatoria, potendo vantare la retroguardia meno battuta del torneo e un ruolino di marcia semplicemente impressionante. Si tratta di un cammino straordinario che sta letteralmente sbalordendo tutti coloro che, all’inizio dell’anno, ipotizzavano addirittura uno scenario da lotta per la retrocessione».

I meriti tattici della squadra evidenziati da Fusco

Oltre ai numeri e alle statistiche da record, l’analisi si è spostata rapidamente sulla fluidità della manovra e sull’evoluzione mentale dimostrata dal gruppo nelle ultime uscite. Nel corso del suo intervento a Radio Radio, Fusco ha messo in risalto la maturità dei ragazzi di Gennaro Gattuso, capaci di correggere i difetti mostrati nei mesi scorsi: «La proposta di gioco espressa sul rettangolo verde è estremamente affascinante. Se analizziamo i precedenti match disputati contro Monza e Milan, la squadra aveva palesato evidenti sbandamenti e forti criticità nei primi minuti delle riprese. In questa specifica occasione, invece, l’approccio all’uscita dagli spogliatoi è stato devastante, con i calciatori che sono rientrati in campo mostrando una ferocia agonistica fuori dal comune e surclassando gli avversari sotto ogni punto di vista».

Fusco incorona i singoli: i segreti di Belayane e Floriani

La chiosa finale dell’intervento del giornalista è stata dedicata a quei profili che stanno offrendo un contributo dinamico e qualitativo fondamentale, spesso lontano dai riflettori dei grandi palcoscenici. Secondo l’opinione espressa da Alessandro Fusco, ci sono due calciatori in particolare che meritano una menzione speciale per quanto fatto vedere sul terreno dell’Olimpico: «Ci tengo particolarmente a elogiare le prestazioni individuali di due elementi chiave, ovvero Reda Belayane e Romano Floriani Mussolini. In merito a quest’ultimo, sono rimasto impressionato dalla sua incredibile ed inesauribile resistenza fisica; sembra quasi che possieda una capacità polmonare fuori dal normale, corrispondente ad almeno sei polmoni per quanta energia riesce a sprigionare sulla fascia dal primo all’ultimo minuto di gioco».