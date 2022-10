Lazio, risveglio muscolare in vista dello Sturm Graz

Risveglio muscolare mattutino per la Lazio in vista della sfida di oggi contro lo Sturm Graz, in programma alle 18,45

Risveglio muscolare mattutino per la Lazio in vista della sfida di oggi contro lo Sturm Graz, in programma alle 18,45.

Ai microfoni di Lazio Style Channel, i due preparatori atletici Davide Ranzato e Fabio Losi hanno spiegato gli esercizi svolti. «Questi sono degli esercizi per riattivare il lavoro neoromuscolare. Dopo aver concluso il lavoro di attivazione, andiamo proprio a risvegliare le condizioni neurologiche del sistema e quindi si lavora sulla reattività. Si tratta di lavori di skip, appoggi», ha spiegato il primo.

«Il lavoro cambia in base all’orario della partita? Indicativamente no. Cerchiamo sempre di mantenere un po’ di attività, per finire con esercizi di rapidità e andatura. Proviamo a far sempre lo stesso tipo di lavoro», gli ha fatto eco Losi.