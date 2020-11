Stroppa: «Lazio forte in una situazione sporca. Abbiamo sfruttato male gli episodi»

Giovanni Stroppa è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: le parole del tecnico al termine di Crotone Lazio

Giovanni Stroppa, tecnico del Crotone, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro la Lazio:

«Io, la squadra e il presidente siamo vicini a tutto il popolo crotonese. Siamo vicini a tutti per questa situazione (maltempo, ndr) sempre più difficile.

Sembrava non si potesse giocare, invece, il campo ha tenuto bene ed è venuta fuori una gara abbastanza giocabile. La forza della Lazio ha dimostrato di poter fare una gara più sporca. Negli episodi avremmo potuto fare meglio.

Le notizie erano sulla possibilità di giocare. Una volta arrivati allo stadio, le condizioni atmosferiche sono peggiorate. Vedevamo qualche video dai telefoni. Ci è stato detto che la situazione era sotto controllo

Fatica a realizzare? Sono pochi i gol rispetto a quello che costruisce la squadra. Se ne esce con il lavoro. Creiamo le occasioni, ed è un dato significante, vuol dire che ci arriviamo. Ci vuole consapevolezza, che arriva anche con i risultati. Devo portare la squadra ad arrivare lì, ma non è solo una questione tecnica. I nostri attaccanti escono quasi sempre come i migliori in campo.

Se abbiamo così pochi gol, abbiamo dei limiti.

Mercato in attacco a gennaio? Parlatene con il ds Ursino o con il presidente. Fino ad oggi abbiamo giocato senza diversi giocatori e nei cambi non avevamo i numeri».