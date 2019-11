Strootman, l’olandese fa solo panchina: il Marsiglia vuole cederlo

Strootman, l’ex giallorosso non vive la sua migliore stagione a Marsiglia. La società vuole vendere il calciatore

Non se la passa bene Kevin Strootman in quel di Marsiglia. L’ex giallorosso infatti è stato relegato in panchina e con buona probabilità la società ha intenzione di venderlo il prima possibile.

L’olandese infatti percepisce uno stipendio faraonico di 4.5 milioni all’anno, cifra che i francesi non possono o comunque non vogliono più spendere per un giocatore acquistato per fare il salto di qualità. Dopo Garcia quindi potrebbe essere proprio Strootman ad avere le valigie pronte.