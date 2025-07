Lazio, il viaggio di Enrico Lotito a New York scatena le voci di una cessione del club: le ultime tra smentite e suggestioni

Lazio, il viaggio di Enrico Lotito a New York ha scatenato un vespaio di voci su una possibile cessione della società: le ultime

Il corteo di protesta dei tifosi della Lazio è stato accompagnato ieri da striscioni e bandiere che recitavano «Il Re è Nudo», «La politica lo ha messo, la politica lo deve togliere», e ancora «Vendi e Vattene». Curiosamente, la manifestazione è avvenuta proprio nel giorno in cui la società ha rigettato ufficialmente i rumors «che riportano presunte trattative per la cessione del pacchetto di maggioranza del club detenuto da Lotito». Questa smentita, come sottolineato da Il Messaggero, è arrivata in un momento di grande fermento.

Qualcuno, sognando fra le righe finali dell’ennesimo comunicato estivo del club («Qualsiasi comunicazione ufficiale riguardante la governance societaria verrà divulgata esclusivamente attraverso i canali istituzionali della società»), ha legato le voci di una possibile vendita addirittura al recente viaggio del figlio di Lotito, Enrico, accompagnato dal responsabile della comunicazione, Emanuele Floridi, a New York. In realtà, la società ha chiarito che quei tre giorni negli States, culminati con la presenza alla finale del mondiale per club vinta dal Chelsea allo Yankee Stadium, sono serviti «per un importante momento di confronto con i vertici di Legends, partner del club per lo sviluppo del progetto Flaminio». Anche il tema dello stadio, in particolare il progetto di riqualificazione del Flaminio, è un punto centrale della contestazione della Curva Nord, che vede in esso un’ulteriore incertezza nella gestione del patrimonio societario. Le voci di cessione, seppur smentite, continuano ad alimentare le speranze di un cambio di rotta.