Lazio, Sarri ha riportato entusiasmo all’interno della società: Rovella ne è l’esempio

Lazio, il ritorno di Maurizio Sarri ha rigenerato l’ambiente dall’interno: tra i giocatori che ne stanno godendo maggiormente c’è Rovella

Il ritorno di Maurizio Sarri sulla panchina della Lazio sta generando un entusiasmo palpabile, e la società, a partire dal presidente Lotito, sembra intenzionata a cavalcarlo. Lotito stesso, tornato a Formello lunedì sera dopo cena, ha mostrato un impegno diretto, un segnale che il club vede nel carisma del “Comandante” l’unico modo per superare il blocco del mercato, la contestazione galoppante e le difficoltà che arriveranno nel prossimo campionato. Come riportato da Il Messaggero, il secondo giorno di ritiro ha mostrato volti distesi e massima concentrazione tra i giocatori. Sono bastate poche parole di Sarri all’inizio degli allenamenti – «Niente alibi, diamo tutti il massimo» – per rimettere il turbo all’ambiente.

L’immagine più eloquente di questa rigenerazione è il sorriso di Nicolò Rovella al fianco di Mau, come un fedele discepolo, di nuovo solido al centro del progetto tecnico. Lo spauracchio di un possibile passaggio all’Inter sembra ormai sfumato, anche perché la clausola rescissoria da 50 milioni scadrà il 31 luglio. Il fatto che Nicolò sia tornato prima a Formello è un ulteriore segno del suo desiderio di rimanere alla Lazio. «È vero che sono diventato laziale, non so spiegare questo sentimento, ma è così. Mi lusinga che le big mi cerchino, ma io sono già in un grande club. Non sono venuto per esplodere e andare poi a vincere altrove. Io voglio vincere qui, rimanere a vita e riportare la Lazio in alto. Sono grato a Sarri e al ds Fabiani che mi hanno portato qui», aveva dichiarato Rovella in un’intervista a Il Messaggero dello scorso 16 maggio, ribadendo la sua totale adesione al progetto biancoceleste.