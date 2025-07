Lazio, obiettivo difesa: Sarri vuole tornare a blindare la porta di Provedel

Lazio, Maurizio Sarri al lavoro per blindare la difesa: troppi i gol subiti nella scorsa stagione, si vuole tornare ai livelli del 2022/23

La Lazio ha un obbligo chiaro: se Claudio Lotito deve riequilibrare il conto finanziario pareggiando entrate e uscite, Maurizio Sarri deve fare in modo che la squadra subisca meno gol e ritrovi la sua solidità difensiva. I 49 gol incassati nell’ultimo campionato sono ritenuti decisamente troppi per poter immaginare una qualificazione europea, un obiettivo primario per il club. Questo dato, come evidenziato dal Corriere dello Sport, è in forte contrasto con la performance difensiva della stagione 2022/23. In quell’annata, la squadra biancoceleste si era piazzata al secondo posto in Serie A prendendo appena 30 reti in 38 giornate di campionato, solo 2 in più rispetto ai campioni d’Italia del Napoli.

In quella stagione, Ivan Provedel fu assoluto protagonista, rimanendo imbattuto per ben 21 volte e venendo eletto miglior portiere della Serie A. Sarri riparte, dopo tre anni, con l’obiettivo di riportare la difesa a quei livelli di eccellenza, e lo farà con gran parte degli stessi uomini che hanno permesso quei risultati. Il tecnico si appoggerà alle conoscenze di Alessio Romagnoli, alla sua capacità di lettura del gioco e di comando del reparto, nonché alla delicatezza del suo piede sinistro che gli consente di impostare l’azione senza sbavature. Romagnoli è un dominante di cui Sarri non può fare a meno e che conosce perfettamente il suo linguaggio calcistico. La capacità di Sarri di impostare una difesa collettiva e compatta, con dieci giocatori orientati, è fondamentale per esaltare le qualità del suo leader difensivo e per garantire che la squadra subisca il minor numero possibile di reti, base imprescindibile per competere ad alti livelli e centrare gli obiettivi europei.