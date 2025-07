Lazio: Patric torna in campo, recupero veloce e stima immutata di Sarri

Patric Lazio, il difensore prosegue il recupero dopo l’infortunio alla caviglia ed è pronto a tornare a disposizione di Sarri, che lo ha sempre stimato

Buone notizie dal ritiro della Lazio a Formello: Patric è tornato a lavorare sul campo. Il difensore spagnolo continuerà per qualche giorno ad allenarsi in modo differenziato, ma il suo recupero sta procedendo bene, confermando le aspettative dello staff medico e tecnico. La buona notizia è che Patric non avverte più alcun fastidio alla caviglia destra, operata alla fine di marzo per “stabilizzare” i tendini del perone. Gli serve ancora un po’ di tempo per metabolizzare uno stop di quattro mesi, ma i segnali sono confortanti e presto potrà alzare i ritmi di lavoro. Maurizio Sarri lo aspetta con fiducia e valuterà attentamente le sue risposte sul campo.

La considerazione del Comandante nei confronti dell’ex Barcellona è rimasta immutata. Sarri lo considera un difensore di livello alto, avendo completato la sua trasformazione da laterale e da centro-destra (nel sistema a tre di Inzaghi) in un centrale puro. Come riportato dal Corriere dello Sport, il pensiero di Mau è chiaro: se madre natura gli avesse donato qualche centimetro in più, Patric avrebbe sviluppato una carriera diversa, arrivando ai massimi livelli di un top club. Questa stima profonda fa sì che, se non ci saranno controindicazioni sulla tenuta atletica e sulla caviglia operata, Sarri lo terrà “inchiodato” alla Lazio. Patric è visto come un titolare aggiunto, forse addirittura la prima scelta da alternare a Gila e Romagnoli, ritenuti incedibili dal tecnico. La sua versatilità e affidabilità sono qualità molto apprezzate da Sarri, che vede in lui una pedina fondamentale per la retroguardia biancoceleste.