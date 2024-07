Te Kloese (presidente Feyenoord): «Stengs è un giocatore speciale. Lazio? Vi dico la verità». Le parole del numero uno del club olandese

Intervenuto ai microfoni di ESPN, il presidente del Feyenoord Dennis te Kloese ha parlato del futuro di Calvin Stengs, accostato al calciomercato Lazio. Queste le sue parole:

PAROLE – «Stengs è un giocatore davvero speciale. Più lo vedi e hai a che fare con lui, più impari ad apprezzarlo, anche come persona. Abbiamo bisogno di ragazzi maturi in squadra e penso che lui lo sia. Si merita il meglio per quanto è in forma e per quanto è importante. Vede cose in campo che molti dei giocatori a volte non riescono a vedere. Siamo contenti di lui. La Lazio è interessata? Per ora niente di concreto».