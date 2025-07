Calciomercato Lazio, si lavora già a gennaio: nel mirino ci sarebbe quel giovane fuoriclasse. Il punto - Lazio News 24

Calciomercato Lazio: Kelsy tra gli obiettivi per gennaio. La situazione attuale dei biancocelesti

In casa Lazio, il blocco del mercato ha costretto la dirigenza e l’area tecnica a rimandare ogni tipo di operazione. Ma lo sguardo è già proiettato verso il futuro, in particolare verso la finestra invernale. Il Calciomercato Lazio, infatti, potrebbe accendersi a gennaio, quando la situazione economica e regolamentare dovrebbe permettere nuovamente margini di manovra.

Lo stesso Maurizio Sarri, nei giorni scorsi, aveva lasciato trasparire una certa frustrazione per l’attuale stallo, dichiarando: «Negli ultimi due o tre mesi avrò studiato mille giocatori, ora mi ritrovo con il mercato bloccato». Una frase che ben sintetizza la voglia del tecnico toscano di lavorare su nuovi innesti e migliorare la qualità della rosa.

Tra i profili monitorati con attenzione spicca quello di Kevin Kelsy, attaccante venezuelano classe 2004. Il giovane talento milita attualmente in MLS con il Portland Timbers, ma ha già maturato esperienze europee con la maglia dello Shakhtar Donetsk. Punta centrale di ben 194 centimetri, mancino naturale, Kelsy unisce una buona tecnica individuale a una fisicità importante, qualità che lo rendono interessante per il calcio europeo.

La Lazio sta seguendo l’evoluzione del giocatore con attenzione, ma come per altri obiettivi, ogni discorso operativo è rimandato al mercato di gennaio. Il reparto offensivo dei biancocelesti ha bisogno di nuove soluzioni, e Kelsy potrebbe rappresentare un’ottima scommessa in prospettiva, specialmente se si deciderà di puntare su un giovane da far crescere gradualmente alle spalle dei titolari.

Il Calciomercato Lazio resta quindi silenzioso in entrata per il momento, ma il lavoro dietro le quinte non si ferma. La società, d’accordo con Sarri, ha già avviato una fase di scouting approfondita, in vista di tempi migliori per operare.

Gennaio potrebbe diventare un mese chiave per il rilancio tecnico della squadra, e Kevin Kelsy è solo uno dei nomi segnati sul taccuino di Formello. La strategia è chiara: farsi trovare pronti quando sarà finalmente possibile tornare protagonisti sul mercato.