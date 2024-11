Stendardo promuove la Lazio: «La campagna acquisti è stata ottima e intelligente, la squadra poi riesce a fare questa cosa»

Stendardo, l’ex biancoceleste incensa la squadra capitolina rilasciando alcune considerazioni anche alla luce della vittoria di ieri sera

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, Stendardo si unisce a coloro che elogiano la Lazio anche alla luce della vittoria di ieri sera a Monza, rilasciando a riguardo queste sue considerazioni

PAROLE – L’elemento più importante è la fase difensiva, la Lazio oltre a fare tanti gol ed a produrre un bel calcio si difende bene. Romagnoli è l’emblema di questo, ieri a Monza è stato decisivo con esperienza e qualità, soprattutto nell’ultima mezzora di gioco. Anche Gila ha fatto una grandissima partita, contro un Monza che ha attaccanti molto forti. Hanno avuto occasioni, ma non comode. Se la Lazio continua così può fare davvero molto bene. La capacità di soffrire è tipica della grande squadra, è decisiva questa cosa per puntare al massimo

Questo ciclo di gare che è appena terminato ha dichiarato la consapevolezza della Lazio. C’è fame, motivazione ed in questo la scelta della società di cambiare molto si sta rivelando giusta, perfetta. La campagna acquisti è stata intelligente. C’è uno spirito diverso, c’è identità, lettura della situazione moderna, anche determinato dalla competenza di Baroni. Cambio modulo e necessità di un centrocampista in più? La strategia è importante in relazione all’avversario. Diventa un’arma importante quella di trasformare la squadra in relazione al contesto. Un mediano in più, nel caso in cui mancasse Rovella, sarebbe necessario ma bisogna sempre stare attenti alle dinamiche interne