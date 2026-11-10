Turci commenta: «Lazio sorpresa clamorosa! Dopo undici partite è ancora imbattuta» – Lazio News 24

Tommaso Turci, giornalista di DAZN, ha commentato l’avvio positivo della Lazio al momento prima in classifica a quota 29 punti. Le dichiarazioni

La Lazio di Gattuso vola in classifica a quota 29 punti sorprendendo tutti per la compattezza e lo spirito di squadra mostrati dopo un’estate turbolenta e la clamorosa eliminazione dalla Coppa Italia per mano del Mantova. Della formazione biancoceleste ha parlato Tommaso Turci, giornalista di DAZN, in esclusiva ai microfoni di Milannews24:

Dopo le prime undici giornate, la Lazio rappresenta una sorpresa clamorosa: è ancora imbattuta con nove vittorie e due pareggi. Anche la Roma si sta confermando nelle prime posizioni, mentre Juventus e Napoli stanno incontrando maggiori difficoltà. Chi consideri favorito nella corsa scudetto? L’Inter resta la squadra da battere?

«Assolutamente. L’Inter è la squadra per me oggi da battere e la forza dell’Inter per me si vede ulteriormente anche proprio nell’esultanza dei giocatori dopo la vittoria contro il Como, fatta passare quasi per normale contro una squadra che aveva appena fatto 9 gol in Champions League. La Lazio è una sorpresa clamorosa: dopo undici partite è ancora imbattuta, con nove vittorie e due pareggi. Anche la Roma si sta confermando, dimostrando di poter essere protagonista in questo campionato col ruolo di anti-Inter anche se c’è la variabile legata alla Champions League da considerare. Speriamo che sia un campionato competitivo fino alla fine sia per lo scudetto che per i posti Champions».

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