Stendardo: «La Lazio ha smarrito molte certezze, ma...»

L’ex difensore di Lazio e Atalanta ha rilasciato delle dichiarazioni a pochi giorni dalla sfida di Bergamo tra le due squadre

Guglielmo Stendardo ha parlato ai microfoni de Il Corriere di Bergamo.

IL COMMENTO – La Lazio ha smarrito le sue sicurezze, accentuate dalla prolungata assenza di Castellanos. Ma nonostante ciò, rimane una squadra pericolosa, grazie a individualità di spicco come Zaccagni e Marusic, giocatori a cui l’Atalanta dovrà prestare massima attenzione, soprattutto in fase difensiva. Non escludo alcun risultato, anche se giocare davanti ai tifosi bergamaschi può fare la differenza. Ho vissuto quelle emozioni e so quanto il pubblico possa spingere la squadra verso un’impresa